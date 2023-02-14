В Херсоне запретили пользоваться видеорегистраторами на гражданских автомобилях
На территории Херсона был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета.
Сообщается, что запрет распространяется на автомобили, которые не привлечены к осуществлению мер правового режима военного положения.
Им запрещается использовать средства для съемки на:
- на дорогах общего использования;
- объектах общего назначения;
- объектам инфраструктуры;
- блокпостах;
- укреплениях;
- в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны).
"Соответствующий приказ подписан начальником Херсонской городской военной администрации", - добавили в совете.
Недавно на территории Херсонской области был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.
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