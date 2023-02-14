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В Херсоне запретили пользоваться видеорегистраторами на гражданских автомобилях

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Херсон, Вторник 14 февраля 2023 22:10
В Херсоне запретили пользоваться видеорегистраторами на гражданских автомобилях Фото: В Херсоне запретили пользоваться видеорегистраторами на гражданских автомобилях (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

На территории Херсона был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Херсонского городского совета.

Сообщается, что запрет распространяется на автомобили, которые не привлечены к осуществлению мер правового режима военного положения.

Им запрещается использовать средства для съемки на:

  • на дорогах общего использования;
  • объектах общего назначения;
  • объектам инфраструктуры;
  • блокпостах;
  • укреплениях;
  • в местах расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (сил обороны).

"Соответствующий приказ подписан начальником Херсонской городской военной администрации", - добавили в совете.

Недавно на территории Херсонской области был введен запрет на фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

Российские войска второй раз за день нанесли удар по медицинскому учреждению в Херсоне.

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