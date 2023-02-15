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Россияне продолжают атаковать Херсон: жителей призывают не создавать массовых скоплений

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Херсон, Среда 15 февраля 2023 17:25
Россияне продолжают атаковать Херсон: жителей призывают не создавать массовых скоплений Фото: жителей Херсона призывают не создавать массовых скоплений из-за обстрелов россиян (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жители Херсона и области призывают не создавать массовых скоплений в связи с российскими обстрелами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минреинтеграцию.

Сообщается, что жители Херсона, подвергая себя опасности, создают массовые скопления возле банков, супермаркетов, пунктов выдачи гуманитарной и кэш-помощи.

"Враг продолжает наносить удары по городу и области. Поэтому призываем жителей Херсона, Херсонской области не создавать массовых скоплений, чтобы обезопасить свою жизнь", - призывают в Минреинтеграции.

Кроме того, в Херсоне запретили фото- и видеофиксацию и использование видеорегистраторов на гражданских автомобилях.

Напомним, что только за прошедшие сутки россияне обстреляли Херсон и область 38 раз, два человека получили ранения.

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