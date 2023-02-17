Росіяни вчора 76 разів атакували Херсон та область: є жертви

Російські війська минулої доби 76 разів обстріляли Херсон і область. Внаслідок атак троє людей загинули, ще семеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Херсонської ОВА.

Минулої доби в Херсонській області через російські обстріли 3 людини загинули, 7 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Обласний центр окупанти атакували 9 разів, під ворожим вогнем опинилися житлові квартали. Окупанти потрапили до торговельного порту та житлових будинків.

За інформацією влади, загарбники завдавали ударів із РСЗВ, мінометів, артилерії, танків та БПЛА.

Нагадаємо, раніше мешканців Херсона та області закликали не створювати масових скупчень у зв'язку з російськими обстрілами.

Також ми писали, що у Херсоні запровадили заборону на фото- та відеофіксацію, а також використання відеореєстраторів на цивільних автомобілях.

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