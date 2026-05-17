Россияне за неделю выпустили по Украине более трех тысяч дронов, - Зеленский

По словам президента, российские войска продолжали массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

"Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что в результате российских обстрелов в течение недели погибли 52 человека.

"Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства.

Еще 346 человек получили ранения, среди них - 22 ребенка.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо больше средств защиты неба, а поддержка систем противовоздушной обороны напрямую влияет на сохранение жизней.

По словам Зеленского, важными остаются программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты, а также развитие совместной защиты Европы от баллистических угроз.

"Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни одной другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями", - подытожил Зеленский.