RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Обмен пленными Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Россияне за неделю выпустили по Украине более трех тысяч дронов, - Зеленский

11:10 17.05.2026 Вс
2 мин
Российские удары за неделю унесли жизни пона полсотни человек
aimg Мария Науменко
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Только за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 3170 ударных дронов, более 1300 управляемых авиабомб и 74 ракеты различных типов, большинство из которых были баллистическими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Читайте также: Франция готова помогать Украине с разработкой антибаллистики, - Зеленский

По словам президента, российские войска продолжали массированные удары по украинским городам и гражданской инфраструктуре.

"Много было попаданий по жилым домам и другой гражданской инфраструктуре", - отметил Зеленский.

Он сообщил, что в результате российских обстрелов в течение недели погибли 52 человека.

"Мои соболезнования родным и близким", - написал глава государства.

Еще 346 человек получили ранения, среди них - 22 ребенка.

Президент подчеркнул, что Украине необходимо больше средств защиты неба, а поддержка систем противовоздушной обороны напрямую влияет на сохранение жизней.

По словам Зеленского, важными остаются программа PURL и дополнительные взносы на антибаллистические ракеты, а также развитие совместной защиты Европы от баллистических угроз.

"Мы должны быть самодостаточны в защите, чтобы российский воздушный террор не мог угрожать ни Украине, ни одной другой стране континента. Благодарен всем партнерам, которые поддерживают нашу защиту конкретными действиями", - подытожил Зеленский.

Напомним, в ночь на 17 мая Россия выпустила по Украине 287 беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны-имитаторы.

По данным Воздушных сил ВСУ, украинская ПВО сбила или подавила 279 вражеских целей.

Этой ночью россияне атаковали Днепр дронами. В результате вражеских ударов в городе произошли пожары и пострадали люди.

Также Россия в очередной раз осуществила обстрел Харькова. На этот раз враг повредил авто, жилые дома и уличное освещение.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийУкраинаРоссийская ФедерацияДрони