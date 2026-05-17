Росіяни за тиждень випустили по Україні понад три тисячі дронів, - Зеленський

За словами президента, російські війська продовжували масовані удари по українських містах та цивільній інфраструктурі.

"Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що внаслідок російських обстрілів протягом тижня загинули 52 людини.

"Мої співчуття рідним та близьким", - написав глава держави.

Ще 346 людей отримали поранення, серед них - 22 дитини.

Президент наголосив, що Україні необхідно більше засобів захисту неба, а підтримка систем протиповітряної оборони напряму впливає на збереження життів.

За словами Зеленського, важливими залишаються програма PURL та додаткові внески на антибалістичні ракети, а також розвиток спільного захисту Європи від балістичних загроз.

"Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями", - підсумував Зеленський.