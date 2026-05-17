Обмін полоненими Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росіяни за тиждень випустили по Україні понад три тисячі дронів, - Зеленський

11:10 17.05.2026 Нд
2 хв
Російські удари за тиждень забрали життя пона пів сотні людей
aimg Марія Науменко
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Лише за останній тиждень Росія випустила по Україні понад 3170 ударних дронів, більше 1300 керованих авіабомб та 74 ракети різних типів, більшість із яких були балістичними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис президента України Володимира Зеленського в Telegram.

За словами президента, російські війська продовжували масовані удари по українських містах та цивільній інфраструктурі.

"Багато було влучань по житлових будинках та іншій цивільній інфраструктурі", - зазначив Зеленський.

Він повідомив, що внаслідок російських обстрілів протягом тижня загинули 52 людини.

"Мої співчуття рідним та близьким", - написав глава держави.

Ще 346 людей отримали поранення, серед них - 22 дитини.

Президент наголосив, що Україні необхідно більше засобів захисту неба, а підтримка систем протиповітряної оборони напряму впливає на збереження життів.

За словами Зеленського, важливими залишаються програма PURL та додаткові внески на антибалістичні ракети, а також розвиток спільного захисту Європи від балістичних загроз.

"Ми маємо бути самодостатні в захисті, щоб російський повітряний терор не міг загрожувати ні Україні, ні жодній іншій країні континенту. Вдячний усім партнерам, які підтримують наш захист конкретними діями", - підсумував Зеленський.

Нагадаємо, у ніч на 17 травня Росія випустила по Україні 287 безпілотників різних типів, зокрема Shahed, "Гербера", "Італмас" та дрони-імітатори.

За даними Повітряних сил ЗСУ, українська ППО збила або подавила 279 ворожих цілей.

Цієї ночі росіяни атакували Дніпро дронами. Внаслідок ворожих ударів у місті сталися пожежі та постраждали люди.

Також Росія вчергове здійснила обстріл Харкова. На цей раз ворог пошкодив авто, житлові будинки та вуличне освітлення.

