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Россияне создали несколько небольших зон контроля в Харьковской области, - Трегубов

13:39 09.08.2026 Вс
2 мин
Несмотря на снижение активности в последние дни, ситуация остается напряженной
aimg Татьяна Степанова
Россияне создали несколько небольших зон контроля в Харьковской области, - Трегубов Фото: россияне создали несколько небольших зон контроля в Харьковской области (Getty Images)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Российские войска на Южно-Слобожанском направлении за последние несколько недель создали несколько небольших зон контроля вблизи украинской границы.

Как сообщает РБК-Украина, об этом спикер группировки Объединенных сил Виктор Трегубов рассказал в эфире телемарафона.

"Последние несколько дней активность (в зоне ответственности УОС – ред.) немного снизилась. Но это краткосрочный момент, потому что на неделе она была достаточно высокой. Особенно это касалось Лиманского и Южно-Слобожанского направлений, где противник продлевает активные атаки", - сказал Трегубов.

На Лиманском направлении, по его словам, россияне пытались активно наступать непосредственно на город Лиман с попыткой закрепиться там.

"В случае Южно-Слобожанского - это попытка вклиниться и найти какие-то щели непосредственно на украинской границе, чтобы создать там небольшие, но все же зоны контроля", - рассказал спикер.

Трегубов отметил, что в обоих случаях в целом удается предотвращать попытки врага.

В то же время, на Южно-Слобожанском направлении именно за последние несколько недель несколько новых зон контроля россиян все же появилось. Однако речь идет об очень близких пограничных и небольших зонах.

Ситуация на фронте

Напомним, ранее мы сообщали, что российские войска пытаются "прощупать" украинскую оборону почти по всей линии разграничения. Наиболее сложная ситуация остается на пяти направлениях.

Также российские оккупанты выбрали новую тактику захвата Лимана на Донетчине. Российские ДРГ давят в районах Заречного и Ямполя.

Кроме того, россияне пытаются создать так называемую "зону контроля" вдоль всей госграницы Украины. Для этого враг использует тактику малых пехотных групп и ищет новые точки для вклинения на фронте.

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