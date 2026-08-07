Российские диверсанты активизировали попытки закрепиться в Лимане

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире "Суспильне Студия".

РФ продолжает атаки на Лиман

Российские войска активизировали попытки прорваться в Лиман и закрепиться в его окрестностях. Однако украинская оборона остается эффективной, ВСУ удерживают позиции, говорит Трегубов.

По словам спикера, захватчики присутствуют как к северу от Лимана, так и на восточных подступах к городу. Они масштабировали маршруты через районы Заречного и Ямполя, откуда пытаются проникать в Лиман с помощью ДРГ.

"И здесь большой серяк от Заречного и Ямполя непосредственно у самого Лимана. Это фактически маршруты их "инфильтрационных" групп, по которым они пытаются туда прорываться", - заявил Трегубов.

По его мнению, Лиман является хорошо укрепленным местом с:

достаточным количеством личного состава,

эффективно выстроенной системой защиты как на земле, так и в воздухе.

Поэтому эффективность врага на этом направлении не слишком высока, хотя Лиман имеет стратегическое значение для РФ, сообщил спикер УОС.

"Оккупация города рассматривается как один из шагов на пути к Славянско-Краматорской агломерации - одной из главных целей россиян на востоке Украины", - уточнил он.

Ситуация возле Северского Донца

Как говорит Трегубов, река Северский Донец остается естественным рубежом обороны, а попытки вражеского форсирования под ее контролем ВСУ малоэффективны.

Поэтому оккупанты пытаются обходить ее, используя свои позиции на других участках фронта.

СОУ удерживают Ямполь

По данным спикера, украинские бойцы продолжают удерживать Ямполь.

"С логистикой там все непросто, потому что он фактически оцеплен либо зоной контроля врага, либо серяком. Однако все это время Ямполь удается удерживать", - отметил Трегубов.