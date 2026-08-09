Росіяни створили кілька невеликих зон контролю на Харківщині, - Трегубов

Російські війська на Південно-Слобожанському напрямку за останні кілька тижнів створили кілька невеликих зон контролю поблизу українського кордону.

Як повідомляє РБК-Україна , про це речник угруповання Об’єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телемарафону.

"Останні кілька днів активність (у зоні відповідальності УОС - ред.) трішки знизилася. Але це короткостроковий момент, бо на тижні вона була досить високою. Особливо це стосувалося Лиманського й Південно-Слобожанського напрямків, де противник подовжує активні атаки", - сказав Трегубов.

На Лиманського напрямку, за його словами, росіяни намагалися активного наступати безпосередньо на місто Лиман зі спробою закріпитися там.

"У випадку Південно-Слобожанського - це спроба вклинитися і знайти якісь щілини безпосередньо на українському кордоні, щоби створити там невеликі, але все ж таки зони контролю", - розповів речник.

Трегубов зазначив, що в обох випадках у цілому вдається запобігати спробам ворога.

Водночас на Південно-Слобожанському напрямку саме за останні кілька тижнів декілька нових зон контролю росіян все ж таки з'явилося. Однак йдеться про дуже близьке прикордоння й невеликі зони.