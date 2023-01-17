Оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис для принудительной паспортизации
Без российского паспорта людям в оккупации блокируют выдачу и угрожают выселением из квартир.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Для того чтобы выполнить требования по паспортизации временно оккупированных территорий, россияне начали обостряться гуманитарный кризис. Они пытаются максимально блокировать снятие гривны с украинских карточек. Речь идет о людях, которые получают пенсию и соцвыплаты", - говорится в сообщении.
В Центре отмечают, что при снятии гривны посредники взимают 15-20%. Для того чтобы еще больше вытеснить гривну, россияне ее запретили "официально" с 1 января, после чего начались рейды малым бизнесом. При отсутствии гривны оккупанты заставляют людей брать выплаты от РФ. Речь идет о 4000 и 10 000 рублях и те можно получить только при наличии российского паспорта.
"Да во многих населенных пунктах на оккупированной территории выплаты от РФ давно ограничили, а действительно разворовали. Однако пенсионеры вынуждены стоять в очередях за подачкой от россиян, ведь им угрожают конфискацией жилья за неуплату коммунальных услуг", - добавляют в ЦНС.
Цены на захваченных территориях сильно завышены, а гуманитарную помощь раздают ограниченно, оказывая приоритет владельцу российских паспортов.
Напомним, что российские захватчики на временно оккупированных территориях Украины продолжают проводить принудительную паспортизацию, в частности среди работников бюджетной сферы, которых также заставляют отказываться от украинского гражданства.
Ранее сообщалось, что 26 декабря российский диктатор Владимир Путин утвердил порядок выдачи паспортов РФ жителям оккупированных территорий Украины. Да, российские паспорта в оккупации будут выдавать в течение 10 дней, а дети якобы автоматически приобретают гражданство РФ.
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