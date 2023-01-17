Оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис для принудительной паспортизации

"Для того чтобы выполнить требования по паспортизации временно оккупированных территорий, россияне начали обостряться гуманитарный кризис. Они пытаются максимально блокировать снятие гривны с украинских карточек. Речь идет о людях, которые получают пенсию и соцвыплаты", - говорится в сообщении.

В Центре отмечают, что при снятии гривны посредники взимают 15-20%. Для того чтобы еще больше вытеснить гривну, россияне ее запретили "официально" с 1 января, после чего начались рейды малым бизнесом. При отсутствии гривны оккупанты заставляют людей брать выплаты от РФ. Речь идет о 4000 и 10 000 рублях и те можно получить только при наличии российского паспорта.

"Да во многих населенных пунктах на оккупированной территории выплаты от РФ давно ограничили, а действительно разворовали. Однако пенсионеры вынуждены стоять в очередях за подачкой от россиян, ведь им угрожают конфискацией жилья за неуплату коммунальных услуг", - добавляют в ЦНС.

Цены на захваченных территориях сильно завышены, а гуманитарную помощь раздают ограниченно, оказывая приоритет владельцу российских паспортов.