В школах оккупированного Мариуполя проводят тотальную русификацию - ЦПД

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации при СНБО.

По их словам, каждая неделя школьников начинается с гимна России и "разговора о важном".

"Если нет "национальных праздников", то на этом "часе русификации" детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ", - говорится в сообщении.

Аналогичные процессы происходят и в Луганской области, а если коллаборанты узнают, что ребенок не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой приезжают оккупанты и угрожают лишением родительских прав.