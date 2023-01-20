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В школах оккупированного Мариуполя проводят тотальную русификацию - ЦПД

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Мариуполь, Пятница 20 января 2023 04:14
В школах оккупированного Мариуполя проводят тотальную русификацию - ЦПД Фото:в школах Мариуполя проводят тотальную русификацию (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра противодействия дезинформации при СНБО.

По их словам, каждая неделя школьников начинается с гимна России и "разговора о важном".

"Если нет "национальных праздников", то на этом "часе русификации" детям убивают в голову российские нарративы о героях и величии РФ", - говорится в сообщении.

Аналогичные процессы происходят и в Луганской области, а если коллаборанты узнают, что ребенок не участвует в учебном процессе по программе РФ, домой приезжают оккупанты и угрожают лишением родительских прав.

Напомним, что россияне каждый день сносят многоэтажные дома в захваченном Мариуполе.

Также в Мариуполь из Донецкого направления начали прибывать грузовики с живой силой россиян. Только за утро было замечено более десяти единиц техники врага.

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