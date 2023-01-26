Россияне закрывают церкви протестантских конфессий на оккупированных территориях
Оккупанты оказывают давление на представителей всех конфессий на временно оккупированных территориях. В частности, враг закрывает церкви различных протестантских конфессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.
"Оккупанты забрали здание церкви христиан веры Евангельской в Мелитополе. Оккупанты хотя и выдали пастору сначала разрешительные документы, но впоследствии просто захватили помещение и отобрали ключи", - говорится в сообщении.
В ЦНС отмечают, что в городе почти не осталось действующих протестантских церквей, ведь большинство из них экспроприировали оккупанты для своих нужд. Отмечается, что схожая ситуация и в других захваченных населенных пунктах.
Ранее россияне начали заниматься "интеграцией" церквей на временно оккупированных территориях. Оккупанты запустили соответствующую программу "содействия религиозным организациям в интеграции в российское социокультурное пространство". Ею занимается общественная организация "российская ассоциация по защите религиозной свободы", которая финансируется за счет грантов президента РФ.
"Фактически организация занимается ревизией имущества других конфессий, чтобы в дальнейшем уничтожить все протестантские движения, поместную православную церковь Украины и мусульманские ячейки, которые не подконтрольны духовному управлению мусульман РФ. Аналогичную политику Москва уже отработала в свое время в Крыму", - добавили напоследок.
Напомним, что оккупационная "администрация" Запорожской области сформировала перечень тех, кто будет отвечать за легализацию мародерства.
На временно оккупированных территориях Запорожской области россияне перестали выплачивать социальные выплаты и оставили людей без денег.
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