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Оккупанты разработали программу по русификации молодежи на захваченных территориях, - ЦНС

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Украина, Понедельник 23 января 2023 19:55
Оккупанты разработали программу по русификации молодежи на захваченных территориях, - ЦНС Фото: Оккупанты разработали программу по русификации молодежи на захваченных территориях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Враг планирует за 10 лет изменить мнение населения на временно оккупированных территориях. Поэтому для этого оккупанты уже разработали соответствующую программу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Центра национального сопротивления.

"Накануне оккупанты провели опрос по настроениям среди молодежи, который обнаружил, что молодежь юга не поддерживает оккупантов", - говорится в сообщении.

Поэтому россияне решили активизировать работу с украинскими детьми. За следующие 10 лет захватчики хотят изменить мнение населения на временно оккупированных территориях.

Оккупанты также планируют усилить акцент на роли России во второй мировой, сделать регулярными выступления "ветеранов "СВО" в школах и в целом увеличить "час патриотизма" в школах.

Напомним, что в школах временно оккупированного Мариуполя Донецкой области оккупанты проводят тотальную русификацию.

На днях РБК-Украина сообщало, что, по данным Генштаба ВСУ, враг призвал в армию сотрудников так называемого "МЧС", принадлежащего к оккупационным властям на захваченных территориях.

Кроме того, мы писали, что оккупанты искусственно создают гуманитарный кризис для принудительной паспортизации.

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