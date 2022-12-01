RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне сегодня 12 раз обстреляли Херсон, есть жертвы

Фото: в Херсоне массированные обстрелы российскими оккупантами уничтожают и людей, и дома (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские войска продолжают массированно обстреливать Херсон и область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал начальника Херсонской городской военной администрации Галины Луговой.

Как сообщила Луговая, российские оккупанты 12 раз за день обстреляли Херсон.

При обстреле один человек погиб, еще одного ранили.

Сегодня, 1 декабря, РБК-Украина сообщало, что за последние сутки россияне нанесли 34 удара по Херсонскому региону. В результате ударов в городе исчезло напряжение в электросетях. К тому же жители Херсона сегодня слышали взрывы.

Напомним, что в результате обстрела Херсона в среду, 30 ноября, один человек погиб, еще один получил ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон