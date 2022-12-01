Росіяни сьогодні 12 разів обстріляли Херсон, є жертви

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал начальника Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової.

При обстрілі загинула одна людина, ще одну поранили.

Як повідомила Лугова, війська окупантів 12 разів за день обстріляли Херсон.

Сьогодні, 1 грудня, РБК-Україна повідомляло, що за останню добу росіяни нанесли 34 удари по регіону. Внаслідок ударів у місті зникла напруга в електромережах. До того ж жителі Херсона сьогодні чули вибухи.

Нагадаємо, що в результаті обстрілу Херсона в середу, 30 листопада, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

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