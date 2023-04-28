Россияне сбросили бомбу в Черниговской области: повреждено предприятие

В пятницу, 28 апреля, российская армия в очередной раз нанесла удар авиацией по приграничной Черниговской области. Известно об одном взрыве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".
"Около 11:00 зафиксирован 1 взрыв, предположительно ФАБ-500, в н.п. Семеновка. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", - говорится в сообщении.
О потерях среди местного населения информация не поступала.
"На месте взрыва работают правоохранители и ГСЧС", - добавили военные.
Как сообщалось, в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли детский сад в Волчанске Харьковской области.
Напомним, ранним утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты, 21 из которых удалось сбить. Одна из них атаковала многоэтажку в Умани Черкасской области, где погибли уже 14 человек. Спасательная операция продолжается. Кроме того, в Днепре из-за ракетного удара погибли женщина и 2-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.
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