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Россияне сбросили бомбу в Черниговской области: повреждено предприятие

Фото: оккупанты обстреляли пограничье Черниговской области ФАБ-500 28 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 28 апреля, российская армия в очередной раз нанесла удар авиацией по приграничной Черниговской области. Известно об одном взрыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Около 11:00 зафиксирован 1 взрыв, предположительно ФАБ-500, в н.п. Семеновка. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", - говорится в сообщении.

О потерях среди местного населения информация не поступала.

"На месте взрыва работают правоохранители и ГСЧС", - добавили военные.

Как сообщалось, в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли детский сад в Волчанске Харьковской области.

Напомним, ранним утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты, 21 из которых удалось сбить. Одна из них атаковала многоэтажку в Умани Черкасской области, где погибли уже 14 человек. Спасательная операция продолжается. Кроме того, в Днепре из-за ракетного удара погибли женщина и 2-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.

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Черниговская область