Росіяни скинули бомбу у Чернігівській області: пошкоджено підприємство

Нагадаємо, рано вранці у п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти випустили по Україні 23 ракети, 21 з яких вдалося збити. Одна з них атакувала багатоповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло вже 14 людей. Рятувальна операція продовжується. Крім того, у Дніпрі через ракетний удар загинули жінка та 2-річна дитина. Також в Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.

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