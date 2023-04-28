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Росіяни скинули бомбу у Чернігівській області: пошкоджено підприємство

Фото: окупанти обстріляли прикордоння Чернігівської області ФАБ-500 28 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 28 квітня, російська армія вчергове завдала удару авіацією по прикордонню Чернігівської області. Відомо про один вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОК "Північ".

"Близько 11:00 зафіксовано 1 вибух, ймовірно ФАБ-500, в н.п. Семенівка. В результаті авіаудару пошкоджена територія підприємства", - йдеться в повідомленні.

Про втрати серед місцевого населення інформація не надходила.

"На місці вибуху працюють правоохоронці та ДСНС", - додали військові.

Як повідомлялось, у п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти обстріляли дитячий садок у Вовчанську Харківської області.

Нагадаємо, рано вранці у п'ятницю, 28 квітня, російські окупанти випустили по Україні 23 ракети, 21 з яких вдалося збити. Одна з них атакувала багатоповерхівку в Умані Черкаської області, де загинуло вже 14 людей. Рятувальна операція продовжується. Крім того, у Дніпрі через ракетний удар загинули жінка та 2-річна дитина. Також в Українці Київської області уламки ракети під час нічної атаки впали на багатоповерхівку. Внаслідок чого постраждала дитина, її госпіталізували.

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Черниговская область