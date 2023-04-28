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Оккупанты утром обстреляли детсад в Волчанске

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Харьков, Пятница 28 апреля 2023 12:59
Оккупанты утром обстреляли детсад в Волчанске Фото: оккупанты обстреляли детсад в Волчанске Харьковской области 28 апреля (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли детский сад в Волчанске Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Харьковской области.

"28 апреля около 6:30 российские военные попали в крышу детского сада в Волчанске: здание частично разрушено", - говорится в сообщении.

Кроме того, за прошедшие сутки враг также обстрелял Купянский район.

"В селе Петропавловка горел частный дом и хозяйственная постройка, также поврежден гараж и трактор", - добавили в ведомстве.

При процессуальном руководстве Чугуевской и Купянской окружных прокуратур Харьковской области начаты досудебные расследования по фактам нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Как сообщалось, в четверг, 27 апреля, в селе Токаревка Харьковской области пятеро энергетиков взорвались на мини, один из них погиб.

Напомним, в двух населенных пунктах Дергачевского общества Харьковской области могут ввести принудительную эвакуацию.

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