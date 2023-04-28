ua ru
Пт, 28 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне сбросили бомбу в Черниговской области: повреждено предприятие

Новина українською →
Чернигов, Пятница 28 апреля 2023 13:25
Россияне сбросили бомбу в Черниговской области: повреждено предприятие Фото: оккупанты обстреляли пограничье Черниговской области ФАБ-500 28 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В пятницу, 28 апреля, российская армия в очередной раз нанесла удар авиацией по приграничной Черниговской области. Известно об одном взрыве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ОК "Север".

"Около 11:00 зафиксирован 1 взрыв, предположительно ФАБ-500, в н.п. Семеновка. В результате авиаудара повреждена территория предприятия", - говорится в сообщении.

О потерях среди местного населения информация не поступала.

"На месте взрыва работают правоохранители и ГСЧС", - добавили военные.

Россияне сбросили бомбу в Черниговской области: повреждено предприятие

Как сообщалось, в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли детский сад в Волчанске Харьковской области.

Напомним, ранним утром в пятницу, 28 апреля, российские оккупанты выпустили по Украине 23 ракеты, 21 из которых удалось сбить. Одна из них атаковала многоэтажку в Умани Черкасской области, где погибли уже 14 человек. Спасательная операция продолжается. Кроме того, в Днепре из-за ракетного удара погибли женщина и 2-летний ребенок. Также в Украинке Киевской области обломки ракеты во время ночной атаки упали на многоэтажку. В результате чего пострадал ребенок, его госпитализировали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черниговская область
NEWS
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
Воины ССО показали уличные бои в Бахмуте (видео)
DAILY
Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Резников: Когда придет время разговоров о мире, диктовать будет Украина