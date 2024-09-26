Из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска
Из-за обстрела Ивано-Франковска дронами, центр города остался без света. В настоящее время без электроэнергии более пяти улиц.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго", Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.
"В результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской общине зафиксированы повреждения электросетей", - говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".
По данным энергетиков, из-за этого сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:
- Независимости;
- Коновальца;
- Сечевых Стрельцов;
- Степана Бандеры и часть близлежащих.
"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.
Свет исчез из-за повреждения критического объекта
Часть Ивано-Франковска частично осталась обесточенной из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.
"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА Светлана Онищук.
Атака РФ на Ивано-Франковск
В ночь на 26 сентября российские войска снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе.
В частности, взрывы были слышны в Ивано-Франковске. Сообщалось, что силы ПВО отбивают атаку "Шахедов.
Позже мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки российских беспилотников в Ивано-Франковске нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура.
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