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Из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска

Ивано-Франковск, Четверг 26 сентября 2024 08:11
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Из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска Фото: из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Из-за обстрела Ивано-Франковска дронами, центр города остался без света. В настоящее время без электроэнергии более пяти улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго", Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"В результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской общине зафиксированы повреждения электросетей", - говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".

По данным энергетиков, из-за этого сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:

  • Независимости;
  • Коновальца;
  • Сечевых Стрельцов;
  • Степана Бандеры и часть близлежащих.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.

Свет исчез из-за повреждения критического объекта

Часть Ивано-Франковска частично осталась обесточенной из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.

"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА Светлана Онищук.

Атака РФ на Ивано-Франковск

В ночь на 26 сентября российские войска снова массированно атаковали Украину дронами-камикадзе.

В частности, взрывы были слышны в Ивано-Франковске. Сообщалось, что силы ПВО отбивают атаку "Шахедов.

Позже мэр Ивано-Франковска рассказал, что из-за атаки российских беспилотников в Ивано-Франковске нет пострадавших. При этом целью оккупантов была гражданская инфраструктура.

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