Из-за атаки "Шахедов" без света остался центр Ивано-Франковска

Из-за обстрела Ивано-Франковска дронами, центр города остался без света. В настоящее время без электроэнергии более пяти улиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Прикарпатьеоблэнерго", Telegram главы Ивано-Франковской ОВА Светланы Онищук.

"В результате ночной атаки российских беспилотников, в Ивано-Франковской общине зафиксированы повреждения электросетей", - говорится в сообщении "Прикарпатьеоблэнерго".

По данным энергетиков, из-за этого сейчас обесточена центральная часть Ивано-Франковска. А именно улицы:

Независимости;

Коновальца;

Сечевых Стрельцов;

Степана Бандеры и часть близлежащих.

"Бригады энергетиков уже выехали на ликвидацию повреждений, но на восстановление электроснабжения необходимо время. Поэтому потребителям следует учесть это", - добавили в облэнерго.

Свет исчез из-за повреждения критического объекта

Часть Ивано-Франковска частично осталась обесточенной из-за повреждения объекта критической инфраструктуры.

"Пожар, возникший на месте падения, ликвидирован. К счастью, обошлось без пострадавших", - отметила глава ОВА Светлана Онищук.