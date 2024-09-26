В Киеве обломки дрона повредили жилой дом и газовую трубу

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА и мэра Киева Виталия Кличко.

В КГВА сообщили, что кроме разгерметизации газовой трубы, повреждены около 20 автомобилей. Обломки упали на территории детского сада.

Все службы прибыли на место инцидента. Предварительно - без пострадавших.

Кроме того, обломки дрона разгерметизировали газовую трубу на первом этаже поврежденного дома.

В результате воздушной атаки ударных БпЛА в Печерском районе столицы предварительно произошло возгорание на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Ночная атака "Шахедов"

Напомним, в течение ночи Украина находится под масштабной атакой ударных беспилотников типа "Шахед".

Десятки дронов заходили на страну волнами с севера и юга и долетели до Ивано-Франковской и Черновицкой области.

В Киеве минимум шесть раз за ночь звучали взрывы из-за работы ПВО.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.