Россияне жалуются на взрывы в Ростовской области и Краснодарском крае

В ночь на 28 ноября россияне вновь жалуются на взрывы. Их слышали как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В первую очередь появилась информация, что взрывы прозвучали в Таганроге Ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Данные сообщения были приблизительно в 01:12.

Позже, в 02:42, Telegram ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.

На опубликованных кадрах можно услышать, как звучали мощные взрывы. Официальной информации о последствиях якобы атаки пока не было.