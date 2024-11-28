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Россияне жалуются на взрывы в Ростовской области и Краснодарском крае

Четверг 28 ноября 2024 03:56
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Россияне жалуются на взрывы в Ростовской области и Краснодарском крае Фото: МЧС России (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 28 ноября россияне вновь жалуются на взрывы. Их слышали как в Ростовской области, так и в Краснодарском крае.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

В первую очередь появилась информация, что взрывы прозвучали в Таганроге Ростовской области. По словам местных жителей, силы ПВО отражали атаку якобы украинских беспилотников. Данные сообщения были приблизительно в 01:12.

Позже, в 02:42, Telegram ASTRA написал, что о взрывах сообщают жители Краснодарского края. В частности, их слышали в Славянске-на-Кубани и Крымске.

На опубликованных кадрах можно услышать, как звучали мощные взрывы. Официальной информации о последствиях якобы атаки пока не было.

Напомним, вчера в оккупированном Россией Крыму прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке на полуостров. В частности, об этом говорили жители Сакского района. Также, вероятно, взрыв произошел в Керчи.

Помимо этого, звуки взрывов слышали в Севастополе. По данным канала "Крымский ветер", в городе останавливали движение наземного общественного транспорта.

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Российская Федерация Ростовская область Краснодарский край
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