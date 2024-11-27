В Крыму объявляли тревогу: россияне заявили о взрывах в Севастополе и Саках
Вечером 27 ноября в Крыму прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке на полуостров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева и Telegram-канал "Крымский ветер".
По словам Развожаева, в Крыму объявляли сигнал воздушной тревоги с 19.00 до 19.10. Он не уточнил причину.
Однако мониторинговые каналы стали сообщать о серии взрывов на полуострове. В частности, о взрывах заявляли жители Сакского района. Также, вероятно, взрыв произошел в Керчи.
В Севастополе также раздавались звуки взрывов. По данным "Крымского ветра", в городе останавливали движение наземного общественного транспорта.
Следует заявить, что россияне уже объявили о якобы удачной работе своего ПВО и сбитии всех неизвестных целей.
Ситуация в Крыму
Россияне оккупировали Крым в 2014 году и превратили полуостров в огромную военную базу.
Однако недавно партизаны смогли разведать базу кафиров на мысе Фиолент, где расположены системы ПВО россиян.
Также в октябре партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 в системы ПВО в Крыму .
Следует заметить, что сегодня в Крыму уже было тревожно - днем местные заявляли о "прилете" по аэродрому "Бельбек".
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