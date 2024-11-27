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В Крыму объявляли тревогу: россияне заявили о взрывах в Севастополе и Саках

Среда 27 ноября 2024 19:20
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В Крыму объявляли тревогу: россияне заявили о взрывах в Севастополе и Саках Иллюстративное фото: в Крыму раздавались взрывы 28 ноября (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Вечером 27 ноября в Крыму прогремели взрывы. Россияне заявили о ракетной атаке на полуостров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оккупационного "губернатора" Севастополя Михаила Развожаева и Telegram-канал "Крымский ветер".

По словам Развожаева, в Крыму объявляли сигнал воздушной тревоги с 19.00 до 19.10. Он не уточнил причину.

Однако мониторинговые каналы стали сообщать о серии взрывов на полуострове. В частности, о взрывах заявляли жители Сакского района. Также, вероятно, взрыв произошел в Керчи.

В Севастополе также раздавались звуки взрывов. По данным "Крымского ветра", в городе останавливали движение наземного общественного транспорта.

Следует заявить, что россияне уже объявили о якобы удачной работе своего ПВО и сбитии всех неизвестных целей.

Ситуация в Крыму

Россияне оккупировали Крым в 2014 году и превратили полуостров в огромную военную базу.

Однако недавно партизаны смогли разведать базу кафиров на мысе Фиолент, где расположены системы ПВО россиян.

Также в октябре партизаны зафиксировали транспортировку ракет С-300 в системы ПВО в Крыму .

Следует заметить, что сегодня в Крыму уже было тревожно - днем местные заявляли о "прилете" по аэродрому "Бельбек".

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