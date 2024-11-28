Росіяни скаржаться на вибухи в Ростовській області та Краснодарському краї

У ніч на 28 листопада росіяни знову скаржаться на вибухи. Їх чули як у Ростовській області, так і в Краснодарському краї.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські Telegram-канали.

Насамперед з'явилася інформація, що вибухи пролунали у Таганрозі Ростовської області. За словами місцевих жителів, сили ППО відбивали атаку нібито українських безпілотників. Ці повідомлення були приблизно о 01:12. Пізніше о 02:42 Telegram ASTRA написав, що про вибухи повідомляють жителі Краснодарського краю. Зокрема, їх чули у Слов'янську-на-Кубані та Кримську. На опублікованих кадрах можна почути, як лунали сильні вибухи. Офіційної інформації про наслідки нібито атаки поки що не було.