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Россияне в Скадовске обустроили госпиталь в детском саду: на лечении более 50 оккупантов

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Суббота 03 июня 2023 20:34
Россияне в Скадовске обустроили госпиталь в детском саду: на лечении более 50 оккупантов Фото: Россияне в Скадовске обустроили госпиталь в детском саду (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру временно оккупированных населенных пунктов. В первую очередь, для оказания медицинской помощи раненым захватчикам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ в Facebook.

По данным военных, недавно в Скадовске Херсонской области захватчики обустроили полевой госпиталь на территории детского сада.

Сейчас там на лечении находятся более 50 оккупантов. У них ранения различной степени тяжести.

Потери России в Украине

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 оккупантов. С начала полномасштабного вторжения на территорию Украины Россия потеряла более 209 тысяч живой силы.

При этом из-за больших потерь оккупанты все чаще использует гражданские здания и заведения для военных целей, в частности для обустройства военных госпиталей или военных баз.

Оккупанты открывают военные госпитали среди прочего в детских садиках и учебных заведениях.

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