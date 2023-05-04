Россияне продолжают обустраивать госпитали в учебных заведениях из-за больших потерь
Вследствие больших потерь на поле боя и переполнения медицинских учреждений, россияне продолжают обустраивать госпитали в учебных заведениях. Один из них расположили в школе населенного пункта Мирное Запорожской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя, все медицинские учреждения на временно захваченной территории переполнены ранеными оккупантами. Вследствие чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения под медицинские учреждения. Так, в населенном пункте Мирное Запорожской области, спортивный зал местной школы оккупанты обустраивают под военный госпиталь", - пишет пресс-служба.
Отмечается, что оккупанты заставляют преподавательский состав продолжать образовательный процесс с обязательным посещением школы детьми.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным "Центра национального сопротивления", во временно оккупированный Луганск прибыла группа российских врачей из-за невозможности врага справиться с количеством раненых.
Также недавно россияне обустроили госпиталь в одной из школ Луганской области.
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