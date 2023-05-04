Россияне продолжают обустраивать госпитали в учебных заведениях из-за больших потерь

Вследствие больших потерь на поле боя и переполнения медицинских учреждений, россияне продолжают обустраивать госпитали в учебных заведениях. Один из них расположили в школе населенного пункта Мирное Запорожской области.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.