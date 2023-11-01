Россияне ищут слабое место в обороне ВСУ к северу от Бахмута, - эксперт

В последнее время украинское наступление под Бахмутом все чаще сталкивается с российскими контратаками. Противник пытается оттеснить ВСУ как можно дальше от города, ища слабое место в их обороне.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Авдеевка любой ценой? Зачем россиянам этот город и что происходит в Херсонской области" .

Стоит отметить, что российские контратаки севернее Бахмута наблюдаются несколько недель подряд. Это незначительные тактические успехи, обусловленные невыгодным для наших позиций рельефом.

"Даже если мы отходим на километр или два, это не меняет ситуацию в целом с точки зрения оперативно-стратегического уровня. Мне кажется, атаки на разных направлениях связаны с тем, что оккупационные войска пытаются найти какое-то, по их мнению, слабое место в нашей обороне на востоке", - рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, оккупантам не удается найти слабые места в обороне ВСУ под Купянском и не очень выходит под Лиманом, поэтому сейчас они пытаются к северу от Бахмута.

Бои за Бахмут

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта.

По последним данным Генштаба, ожесточенные бои продолжаются в районе Авдеевки, которую пытаются окружить кафиры. Несмотря на это, наши военные преуспевают под Бахмутом.

ВСУ продолжаются штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери и закрепляют на достигнутых рубежах. В свою очередь оккупанты пытались восстановить утраченное положение возле Клещиевки и Андреевки на Бахмутском направлении. Также россияне вели штурмовые действия в районе Южного Донецкой области.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на этом участке фронта достаточно динамична. Оккупанты не оставляют попыток перейти в наступление на северном фланге, однако пока рано говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом.

Недавно командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский заявил, что российские военные существенно усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе Бахмута.