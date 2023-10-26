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Говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом, рано, - эксперты

Бахмут, Донецкая область, Четверг 26 октября 2023 10:50
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Говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом, рано, - эксперты Фото: украинские военные в Бахмуте (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Александр Мусиенко, Владислав Селезнев

Враг не оставляет попыток перейти в наступление на северном фланге, однако говорить о том, что российские оккупанты перехватили инициативу под Бахмутом, рано. Ситуация на этом участке фронта достаточно динамична.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Восточное дежавю. Повторится ли Бахмутский сценарий в Авдеевке и что происходит на юге".

По мнению военного эксперта Александра Мусиенко, говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом, рано.

"Это было заметно и раньше, враг не оставлял попыток перейти в наступление на северном фланге. Но в целом это не означает, что инициатива перешла к российским войскам. Надо понимать, что сейчас на востоке Россия активизировалась на разных участках, чтобы максимально оттянуть наши силы из юга и перевести их в оборону. И будет делать это везде, где есть позиции и предпосылки", - отметил он.

Военный эксперт Владислав Селезнев также придерживается такого мнения. Он подчеркнул, что ситуация под Бахмутом достаточно динамична.

"Где-то мы имеем преимущество, где враг владеет инициативой. Но прямо сейчас кричать, что все пропало, что ситуация критическая - наверное, к этому участку фронта это не имеет никакого отношения", - сказал эксперт.

Бои в районе Бахмута

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем российских окупантов. Также захватчики пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

По последним данным Генштаба, украинские бойцы продолжают штурмовые действия южнее Бахмута. ВСУ наносят врагу значительные потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Война России против Украины Бахмут Донецкая область
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