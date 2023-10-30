Россияне перешли к активным действиям вблизи Бахмута, - Сырский

Российские военные существенно усилили свою группировку и перешли к активным действиям в районе Бахмута.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками Александра Сырского в интервью агентству "Интерфакс-Украина" .

По его словам, обстановка на востоке остается сложной. Так, россияне не оставляют попыток добиться успехов и ежедневно атакуют наши позиции.

"Особую активность проявляет в районе Купянска, где пытается продвинуться вперед на нескольких направлениях. В районе Бахмута противник существенно усилил свою группировку и перешел от обороны к активным действиям", - сказал генерал-полковник.

Он сказал, что оккупанты пытаются там остановить продвижение украинских бойцов и восстановить утраченное положение, используя десантные подразделения. Также на отдельных участках они используют штурмовые группы из отрядов "Шторм Z".

Сырский отметил, что действия захватчиков поддерживаются огнем артиллерии и минометов. Также постоянно увеличивается применение дронов-камикадзе. В то же время благодаря профессиональным и слаженным действиям украинских военных противник несет большие потери и не может достичь поставленных целей.

Бои в районе Бахмута

Бахмутское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Украинские бойцы продолжают вести наступательные действия южнее Бахмута. Они также имеют успехи восточнее Клещиевки и восточнее Андреевки.

При этом оккупанты вынуждены перебрасывать новые силы в район Бахмута из-за значительных потерь.

Военные эксперты отмечают, что ситуация на этом участке фронта достаточно динамична. Оккупанты не оставляют попыток перейти в наступление на северном фланге, однако пока рано говорить о том, что россияне перехватили инициативу под Бахмутом.

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