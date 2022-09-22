Забродский объяснил, чем мобилизация в России может быть опасна для Украины
Мобилизация в России может принести затруднения для наших военных. Оккупанты решили продолжать воевать за счет числа, а не умения.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя главы комитета Верховной рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке Михаил Забродский в интервью для "Укринформа".
"Самым опасным для нас и, безусловно, оправданным для противника является лишь один, из пока потенциальных, результатов российской частичной мобилизации", - заявил Забродский.
По словам Забродского, применяя на территории Украины дополнительные соединения и воинские части позволит России реализовать ее излюбленный принцип военной стратегии Клаузевица - концентрацию сил в избранной точке.
Соответствующая массированность может позволить врагу отодвинуть на второй план вопрос о мотивации, небрежной подготовке и оснащении войск.
"Вероятные последствия этого могут быть чрезвычайно разрушительными для ВС Украины. Кажется, продолжение ведения войны российским командованием планируется все же за счет числа, а не умения. Поэтому вполне целесообразным будет принятие нами превентивных мер уже сегодня ", - добавляет Забродский.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.
Тем временем в Раде при президенте России также предложили расширить список военнообязанных мигрантами, имеющих российское гражданство менее 10 лет.
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