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У Путина предлагают отправлять в армию мигрантов с гражданством России

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 14:07
У Путина предлагают отправлять в армию мигрантов с гражданством России Фото: у Путина предлагают отправлять в армию иммигрантов с гражданством России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Кремле предлагают расширить список военнообязанных. Хотят приобщить к нему мигрантов с гражданством России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание News.ru.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества предложили обязать служить в армии выходцев из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

В случае отказа, мигранта и членов его семьи ожидает лишение российского гражданства.

"Готовим предложения для новых граждан РФ, имеющих российское гражданство менее 10 лет, по обязательному прохождению военной службы в течение года для выходцев из стран Центральной Азии: Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана", - пишет член СПЧ Кирилл Кабанов.

По мнению Кабанова, соответствующая инициатива будет якобы "адекватным" ответом на запрет властей Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана на участие их граждан в войне против Украины.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что глава Кремля Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. По словам министра обороны Сергея Шойгу, Москва готовится призвать 300 тысяч резервистов.

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