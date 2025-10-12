Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК

Российская армия нанесла удар по электрической подстанции в Киевской области. Ранены двое энергетиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую военную обладминистрацию.
"В результате вражеской атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК. Они доставлены в местную больницу", - сообщили в ОВА.
По предварительной информации у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого травма уха, ссадины рук и ног. Оба госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Как уточнили в ДТЭК, бригада энергетиков попала под вражеский удар после отбоя воздушной тревоги. По ним попал "Шахед".
"Травмированы двое наших коллег. Оказываем им всю необходимую помощь с лечением и поддержкой", - рассказали в ДТЭК.
Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.
Тем временем в Белгороде-Днестровском продолжаются восстановительные работы после ночной атаки дронов РФ, во время которой были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Также стоит заметить, что утром сегодня россияне запустили новые группы беспилотников. Сигнал тревоги объявлен в ряде северных областей, а также дважды в Киеве.
В частности, мониторинговые каналы писали о взрывах в Бориспольском районе, а затем в сети распространилась информация и об отключении электроснабжения.