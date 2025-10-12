Россияне "Шахедом" атаковали электростанцию на Киевщине: ранены двое работников ДТЭК

"В результате вражеской атаки на одной из подстанций Бориспольского района ранения получили два сотрудника ДТЭК. Они доставлены в местную больницу", - сообщили в ОВА.

По предварительной информации у одного работника осколочные ранения головы, грудной клетки, руки и ног. У другого травма уха, ссадины рук и ног. Оба госпитализированы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Как уточнили в ДТЭК, бригада энергетиков попала под вражеский удар после отбоя воздушной тревоги. По ним попал "Шахед".

"Травмированы двое наших коллег. Оказываем им всю необходимую помощь с лечением и поддержкой", - рассказали в ДТЭК.

Обстрелы 12 октября

Напомним, в результате российских обстрелов Донецкая область полностью осталась без электроэнергии - враг нанес прицельные удары по объектам энергетической инфраструктуры области.