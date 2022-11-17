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Россияне сфальсифицировали доказательства по делу о MH17, - суд Гааги

Фото: суд объявил приговор по делу MH17 (GettyImages)
Автор: Дмитрий Левицкий

Суд Гааги в ходе оглашения приговора по делу о крушении малайзийского самолета MH17 на Донбассе заявил о фальсификации доказательств, предоставленных российской стороной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

Как заявил председательствующий судья, фото следа ракеты в небе, спутниковые снимки места запуска ракеты, показания свидетелей и экспертиза нидерландских и бельгийских органов доказывают, что самолет был сбит ракетой ЗРК "Бук".

В то же время, большое количество доказательств, предоставленных российской компанией "Алмаз-Антей", которая является производителем ЗРК "Бук", были сфальсифицированы.

"Представителей концерна "Алмаз-Антей" (суд - ред.) считает компетентными в некоторой степени. Но концерн связан с властями России, которая отрицает причастность к войне на Донбассе и катастрофе MH17. Большое количество материалов от них было сфальсифицировано. Эти факты ставят под сомнение убедительность их доказательств. Во-вторых, концерн был заинтересован в том, чтобы следствие шло в нужном ему русле", - сказал судья.

Напомним, суд Гааги постановил, что самолет MH17 был сбит ракетой ЗРК "Бук" с территории оккупированного населенного пункта Первомайское в Донецкой области.

Как известно, сегодня суд Гааги объявляет приговор по делу MH17. РБК-Украина следит за процессом.

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