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Росіяни сфальсифікували докази у справі про MH17, - суд Гааги

Фото: суд оголосив вирок у справі MH17 (GettyImages)
Автор: Дмитро Левицький

Суд Гааги під час оголошення вироку у справі про катастрофу малайзійського літака MH17 на Донбасі заявив про фальсифікацію доказів, наданих російською стороною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію судового засідання.

Як заявив головуючий суддя, фото сліду ракети у небі, супутникові знімки місця запуску ракети, покази свідків та експертиза нідерландських та бельгійських органів доводять, що літак був збитий ракетою ЗРК "Бук".

Водночас велика кількість доказів, наданих російською компанією "Алмаз-Антей", яка є виробником ЗРК "Бук", була сфальсифікована.

"Представників концерну "Алмаз-Антей" (суд - ред.) вважає компетентними до певної міри. Але концерн пов'язаний з владою Росії, яка заперечує причетність до війни на Донбасі та катастрофи MH17. Велика кількість матеріалів від них була сфальсифікована. Ці факти ставлять під сумнів переконливість їх доказів. По-друге, концерн був зацікавлений у тому, щоб слідство йшло у потрібному йому руслі", - сказав суддя.

Нагадаємо, суд Гааги ухвалив, що літак MH17 був збитий ракетою ЗРК "Бук" з території окупованого населеного пункту Первомайське в Донецькій області.

Як відомо, сьогодні суд Гааги оголошує вирок у справі MH17.РБК-Україна стежить за процесом.

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Російська ФедераціяГаагаMH17Суд