Российское наступление уже началось, весна лишила ВСУ важного преимущества, - WSJ

Российское весеннее наступление уже началось. С приходом теплой погоды грунт затвердевает, а листва на деревьях снижает эффективность украинских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

Попытка вернуть инициативу

Кадры одного из недавних российских штурмов, снятые беспилотниками 14-й бригады Национальной гвардии Украины, демонстрируют, как российская армия пытается вернуть утраченный темп, который украинские войска сдерживают с начала года.

По данным бригады, 17 апреля она остановила атаку вблизи Покровск на - ключевой цели России - уничтожив десятки мотоциклов и бронетехники. Главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский сообщил 9 апреля, что число российских штурмов за последнюю неделю удвоилось.

Политическое давление и перемирие с подвохом

Новое наступление происходит на фоне растущего давления со стороны президента США Дональда Трампа на обе стороны конфликта с целью заключения перемирия. Он также дал понять, что США могут прекратить поддержку Украины, если договоренности не будут достигнуты, что грозит прекращением военной помощи.

Кремль объявил о кратковременном перемирии в начале мая, но украинские официальные лица считают это пропагандистским ходом, который не продержится - как и предыдущие односторонние "перемирия", объявленные Россией.

Фронт стабилизирован, но ненадолго

По словам украинских солдат и аналитиков, весной украинским силам удалось стабилизировать линию фронта на востоке. Если прошлой осенью Россия захватывала сотни квадратных километров в месяц, то в первые две недели апреля - менее 100 квадратных километров, что стало самым медленным темпом наступления с лета прошлого года, по данным Института изучения войны (ISW). Тем временем Украина смогла вернуть часть утраченной территории.

Остается вопрос: сможет ли Украина удерживать фронт летом, когда бои традиционно усиливаются? Россия старается представить свои будущие успехи как неизбежные, намекая, что США стоит склонить Киев к капитуляции.

Большие потери, ограниченные успехи

Аналитики и украинские военные отмечают, что весеннее наступление пока принесло России большие потери и незначительные территориальные приобретения. Однако с потеплением условия для Украины усложняются.

"Мы не ожидаем, что текущее затишье продлится долго", - говорит 37-летний офицер, который с декабря воюет в районе Покровска. - "Мы снизили темп противника, но понимаем, что он перегруппировывается и готовится к следующей фазе наступления".

Причины замедления наступления

Украинские военные и аналитики указывают на несколько факторов, объясняющих замедление России. Российские силы истощены. Некоторые дивизии, участвующие в атаке на Покровск, воюют без перерыва уже более двух лет, отмечает аналитик ISW Джордж Баррос.

"Единственный способ уйти оттуда - это погибнуть", - говорит он о некоторых подразделениях.

Отказ от паузы в боевых действиях привел к ухудшению материально-технического состояния российской армии. Техника и снабжение изношены, новые пополнения - плохо обучены и слабо интегрированы в подразделения, что снижает их боеспособность.

Дроны как первый рубеж обороны

Украинская армия также адаптировалась. Теперь дроны - это первая линия обороны. Разведывательные дроны с тепловизорами ищут движение врага, а ударные - уничтожают наступающие силы еще до того, как они достигают украинских позиций. Это позволяет оборонять большие участки фронта с гораздо меньшим числом солдат.

"Благодаря этой инновации Украина удерживает огромные участки фронта с поразительно малым количеством людей", - говорит Баррос.

Такую стратегию Украина теперь использует по всей восточной линии фронта.

Пример севера: Купянск и дроны

На северо-востоке Украины россияне пытаются форсировать реку Оскол, чтобы снова атаковать город Купянск. В марте около 500 российских солдат переправились через реку, но Украина отправила 15-ю оперативную бригаду для контратаки.

Поначалу пехота прочесывала местность возле села Кондрашовка (4 км от реки), но затем основную работу начали выполнять дроны. По словам командира батальона с позывным "Корсар", сейчас дроны ответственны за около 85% потерь противника в этом районе.

"Очень редко дело доходит до перестрелки", - говорит 30-летний Корсар. - "В этом месяце она была всего один раз".

Ограничения для дронов: деревья и потепление

Однако удерживать линию обороны одними дронами станет все труднее. На деревьях снова появляются листья, и уже через месяц они будут закрывать видимость для дронов. На северо-востоке, где растительность гуще, это даст россиянам больше укрытий.

К тому же заканчивается "сезон распутицы", когда из-за раскисшей почвы техника не может продвигаться. Это может объяснять возобновление Россией механизированных атак.

"Они продвинулись не сильно и понесли огромные потери", - говорит оборонный аналитик из Вены Франц-Штефан Гади. - "Это заслуга украинской системы обороны".

Будущие риски: истощение ресурсов

Тем не менее, он считает, что в ближайшие месяцы украинская система окажется под растущим давлением. Сейчас боеприпасов достаточно, но запасы сокращаются. В ближайшие месяцы, по его прогнозам, Украина может остаться без американских артиллерийских поставок, если Конгресс не одобрит новый пакет помощи. Европа, по его словам, не способна в полной мере компенсировать этот дефицит.

"Украинцам придется уменьшить темп огня, и тогда даже увеличение производства дронов не поможет удержать фронт с таким малым числом солдат. Я не ожидаю драматического обрушения фронта… но общая динамика неблагоприятна для Украины. В какой-то момент дроны не смогут заменить отсутствие пехоты", - сказал он.