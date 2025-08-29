ua en ru
Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

Украина, Пятница 29 августа 2025 06:20
Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW Иллюстративное фото: военные ВСУ сдерживают врага по всей линии фронта (GettyImages)
Автор: Марина Балабан

Российские войска готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении фронта. ВСУ дают отпор врагу в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

28 августа российские войска продолжили наступательные операции на севере Сумской области, но продвинуться вперед им не удалось. 27 и 28 августа российские войска атаковали на северо-запад от города Сумы вблизи Безсаловки; на северо-восток от города Сумы вблизи Варачного и Юнаковки.

Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

Российским войскам удалось продвинуться на восток от Казачьей Лопани (к северу от Харькова) вдоль автомагистрали E-105 Харьков-Белгород. 27 и 28 августа российские войска атаковали позиции ВСУ к северу от Харькова вблизи Глубокого и Липцев, а также на северо-восток от Харькова вблизи Волчанска и Синельниково.

Также 27 августа российские войска продолжали наступательные операции на направлении Великого Бурлука, но подтвержденного прогресса не достигли.

Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

На Купянском направлении 28 августа российские войска продолжили наступательные операции, но не продвинулись вперед.

Командир украинского батальона сообщил, что российские войска не могут перебросить тяжелую технику или мотоциклы через реку Оскол из-за украинских ударов, и что российские войска должны пересекать реку ночью пешком по мелководью группами до 20 солдат.

Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

На Луганском направлении 27 и 28 августа российские войска атаковали вблизи Лимана и на всех направлениях вокруг него. Российский милблогер утверждал, что водные препятствия мешают российским войскам быстрее продвигаться в районе Серебрянского леса

Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

В Донецкой области 28 августа российские войска продолжили наступательные операции на Северском направлении и возле Часового Яра, но не продвинулись вперед.

Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

Украинские и российские войска недавно продвинулись на Покровском направлении.

Представитель украинской бригады, действующей на Покровском направлении, сообщил, что российские войска продолжают наступление небольшими пехотными группами и пытаются использовать небольшие склады вдоль маршрута продвижения для хранения оружия и боеприпасов, но украинские войска наносят удары беспилотниками, чтобы уничтожить группы снабжения и сами склады.

Россия может попробовать новые наступательные операции на Запорожском направлении. Представитель украинской бригады, которая действует на запорожском направлении, сообщил, что российские войска, вероятно, готовятся к большому наступлению на этом направлении и накапливают силы, готовят резервы, перегруппировываются и проводят разведку на передовой. Российские войска в основном движутся в темноте небольшими огневыми группами, увеличили использование беспилотных систем и активнее наносят удары по украинским позициям.

Войска РФ пытаются прорвать фронт, ВСУ держат оборону: карты ISW

Как сообщало РБК-Украина, на фронте с начала суток 28 августа произошло 137 боевых столкновений. Горячее всего на Покровском направлении.

Противник нанес по позициям ВСУ и населенным пунктам один комбинированный ракетно-авиационный удар и 50 авиационных ударов, применив 33 ракеты и сбросив 74 управляемые авиационные бомбы, совершил 2276 ударов дронами-камикадзе и 3619 обстрелов.

