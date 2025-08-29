Покровское направление самое серьезное: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Самым серьезным направлением на фронте сейчас является Покровское, поскольку там скопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский перечислил главные направления фронта и кратко рассказал о том, что там сейчас происходит:

Отметим, по данным Генерального Штаба ВСУ за прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, во время которых агрессор активизировал ракетные и авиационные удары. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Также за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 единиц живой силы. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.