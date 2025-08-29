ua en ru
Покровское направление самое серьезное: Зеленский рассказал о ситуации на фронте

Украина, Пятница 29 августа 2025 15:47
UA EN RU
Покровское направление самое серьезное: Зеленский рассказал о ситуации на фронте Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Самым серьезным направлением на фронте сейчас является Покровское, поскольку там скопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский перечислил главные направления фронта и кратко рассказал о том, что там сейчас происходит:

  • Покровское направление: здесь самая серьезная ситуация. Оккупанты накопили более 100 тысяч единиц живой силы и готовят наступательные действия. Однако Украина об этом знает и контролирует ситуацию.
  • Харьковская область и Донецкая область: украинская армия проводит в этих регионах активные действия, россиянам там очень не просто.
  • Купянск: успешные поисково-ликвидационные действия Сил обороны. За последние двое суток ликвидировано более 30 ДРГ российских оккупантов.
  • Сумское направление: идет вытеснение врага.
  • Запорожское направление: без изменений, но есть угроза, поскольку оккупанты накапливают десантные силы и набрали уже достаточно большую группировку.

Отметим, по данным Генерального Штаба ВСУ за прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, во время которых агрессор активизировал ракетные и авиационные удары. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.

Также за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 единиц живой силы. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.

