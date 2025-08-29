Покровское направление самое серьезное: Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Самым серьезным направлением на фронте сейчас является Покровское, поскольку там скопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг президента Украины Владимира Зеленского.
Зеленский перечислил главные направления фронта и кратко рассказал о том, что там сейчас происходит:
- Покровское направление: здесь самая серьезная ситуация. Оккупанты накопили более 100 тысяч единиц живой силы и готовят наступательные действия. Однако Украина об этом знает и контролирует ситуацию.
- Харьковская область и Донецкая область: украинская армия проводит в этих регионах активные действия, россиянам там очень не просто.
- Купянск: успешные поисково-ликвидационные действия Сил обороны. За последние двое суток ликвидировано более 30 ДРГ российских оккупантов.
- Сумское направление: идет вытеснение врага.
- Запорожское направление: без изменений, но есть угроза, поскольку оккупанты накапливают десантные силы и набрали уже достаточно большую группировку.
Отметим, по данным Генерального Штаба ВСУ за прошедшие сутки на фронте произошло 191 боевое столкновение, во время которых агрессор активизировал ракетные и авиационные удары. Самые интенсивные бои продолжаются на Покровском и Лиманском направлениях.
Также за прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте около 850 единиц живой силы. А также различную военную технику, в частности БТР и дроны.