Враг потерял за сутки 850 оккупантов, много дронов и артиллерии, - Генштаб

Украина, Суббота 30 августа 2025 08:30
Враг потерял за сутки 850 оккупантов, много дронов и артиллерии, - Генштаб Фото: ВСУ продолжают минусовать личный состав и технику противника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Российские оккупанты за последние сутки, с 29 на 30 августа, потеряли еще 850 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 316 дронов и почти 50 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 1 081 330 (+850) человек ликвидировано;
  • танков - 11 149 (+6) ед;
  • боевых бронированных машин - 23 210 (+19) ед;
  • артиллерийских систем - 32 172 (+47) ед;
  • РСЗО - 1476 ед;
  • средства ПВО - 1213 ед;
  • самолетов - 422 ед;
  • вертолетов - 340 ед;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня - 54 691 (+316);
  • крылатые ракеты - 3626;
  • корабли / катера - 28 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 60 222 (+106) ед;
  • специальная техника - 3952.

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 29 августа, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях, а именно - 25 и 33.

Подробнее о полной сводке Генерального штаба ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

Генштаб ВСУ Война в Украине
