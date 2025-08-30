Враг потерял за сутки 850 оккупантов, много дронов и артиллерии, - Генштаб
Фото: ВСУ продолжают минусовать личный состав и технику противника (Виталий Носач, РБК-Украина)
Российские оккупанты за последние сутки, с 29 на 30 августа, потеряли еще 850 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 316 дронов и почти 50 артиллерийских систем.
Генштаб ВСУ
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 августа 2025 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 1 081 330 (+850) человек ликвидировано;
- танков - 11 149 (+6) ед;
- боевых бронированных машин - 23 210 (+19) ед;
- артиллерийских систем - 32 172 (+47) ед;
- РСЗО - 1476 ед;
- средства ПВО - 1213 ед;
- самолетов - 422 ед;
- вертолетов - 340 ед;
- БпЛА оперативно-тактического уровня - 54 691 (+316);
- крылатые ракеты - 3626;
- корабли / катера - 28 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 60 222 (+106) ед;
- специальная техника - 3952.
Ситуация на фронте
Напомним, по состоянию на вечер, 29 августа, на фронте было зафиксировано 120 боевых столкновений. Больше всего боев было на Лиманском и Покровском направлениях, а именно - 25 и 33.
