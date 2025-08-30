Враг потерял за сутки 850 оккупантов, много дронов и артиллерии, - Генштаб

Российские оккупанты за последние сутки, с 29 на 30 августа, потеряли еще 850 оккупантов. Также ВСУ уничтожили 316 дронов и почти 50 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ в Facebook.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 30 августа 2025 года ориентировочно составили: личного состава - около 1 081 330 (+850) человек ликвидировано;

танков - 11 149 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 23 210 (+19) ед;

артиллерийских систем - 32 172 (+47) ед;

РСЗО - 1476 ед;

средства ПВО - 1213 ед;

самолетов - 422 ед;

вертолетов - 340 ед;

БпЛА оперативно-тактического уровня - 54 691 (+316);

крылатые ракеты - 3626;

корабли / катера - 28 ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 60 222 (+106) ед;

специальная техника - 3952.