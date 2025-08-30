ua en ru
Сб, 30 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

РФ провалила летнюю кампанию: Покровск стоит, Часов Яр "взяли" в фантазиях Путина, - ВСУ

Украина, Суббота 30 августа 2025 16:36
UA EN RU
РФ провалила летнюю кампанию: Покровск стоит, Часов Яр "взяли" в фантазиях Путина, - ВСУ Фото: Покровск держится несмотря на атаки россиян (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Россиянам не удалось достичь существенных успехов в районе Покровска, даже несмотря на то, что они перебросили туда более 100 тысяч единиц личного состава. То же самое можно сказать и по Часовому Яру и Торецку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера оперативно-стратегической группировки войск "Днепр" Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

По словам Трегубова, в начале летней кампании в районе Покровска россияне держали там примерно 110 тысяч единиц личного состава в целом. Сейчас эта цифра немного уменьшилась - до 100 тысяч.

"Чтобы представить масштаб этой цифры, в большинстве европейских стран такой армии просто нет... Со всем тем летняя компания подходит к завершению. Несмотря на очень агрессивные действия, на то, что в некоторых моментах удалось продавить украинские позиции, никакой быстрой победы россиян нет", - отметил он.

По словам Трегубова, взять Покровск россиянам до сих пор не удалось. То же самое с Часовым Яром - "взяли" его исключительно в больных фантазиях российского диктатора Владимира Путина, как и Торецк.

"Продолжается бой, для нас это крайне трудно держать такую большую орду. Но при всем при этом мы доказываем миру, что Россия не является ни большой военной державой, ни военным гегемоном", - резюмировал представитель ОСУВ.

Отметим, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, ситуация на фронте остается напряженной. За последние сутки произошло более 170 боестолкновений, а украинские воины ликвидировали еще 850 оккупантов.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, самым серьезным направлением на фронте сейчас является Покровское, поскольку там накопилось более 100 тысяч российских солдат. Также опасно и на Запорожском направлении.

По данным Института изучения войны (ISW), сейчас российские войска готовятся к масштабному наступлению на Запорожском направлении фронта. ВСУ дают отпор врагу в Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
Покровск Часов Яр Торецк Война в Украине
Новости
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Андрей Парубий убит во Львове: все, что известно на данный момент
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим