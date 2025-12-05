Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться среди руин города, - ВСУ

Российские войска имеют продвижение в Волчанске Харьковской области и пытаются закрепиться среди руин города.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.
"Да, действительно, в Волчанске есть российские продвижения. Следует учитывать, что Волчанск - фактически разрушенный город, и россияне пытаются закрепиться на его руинах", - сказал Трегубов.
По его словам, несмотря на сложные условия, украинские войска удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска.
"Там просто не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться, поэтому да, к сожалению, российские продвижения в городе Волчанск есть", - пояснил спикер.
Он добавил, что характер боев определяется активностью беспилотников.
"В первую очередь, дроны, которые пытаются постоянно истребить пехоту, которая или засела на позициях, или пытается передвигаться", - отметил Трегубов.
В то же время, по его словам, погода влияет на работу дронов, что позволяет противнику проводить инфильтрационные действия.
"Немножечко проблемно с погодой. Почему россияне имеют возможность наступать? Почему они имеют возможность вести инфильтрационные действия? Потому что сейчас дроны используются несколько ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе", - рассказал спикер.
Напомним, ранее начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов сообщал, что на Великобурлукском направлении российские войска регулярно пытаются прорываться через границу и создали небольшую зону контроля между городами Волчанск и Купянск.
В самом Волчанске российские войска пытаются продвинуться в юго-западной части города. Там продолжаются тяжелые бои.
Также в Генштабе ВСУ после многочисленных заявлений России о захвате украинских территорий отметили, что Силы обороны продолжают уничтожать врага в Покровске и Волчанске и проводят операции по зачистке отдельных районов населенных пунктов, несмотря на давление со стороны врага.