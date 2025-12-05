Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися серед руїн міста, - ЗСУ

"Так, справді, у Вовчанську є російські просування. Слід зважати на те, що Вовчанськ - фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на його руїнах", - сказав Трегубов.

За його словами, попри складні умови, українські війська утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська.

"Там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися, тому так, на жаль, російські просування у місті Вовчанськ є", - пояснив речник.

Він додав, що характер боїв визначається активністю безпілотників.

"В першу чергу, дрони, які намагаються постійно винищити піхоту, яка або засіла на позиціях, або намагається пересуватися", - зазначив Трегубов.

Водночас, за його словами, погода впливає на роботу дронів, що дозволяє противнику проводити інфільтраційні дії.

"Трішечки проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Чому вони мать змогу вести інфільтраційні дії? Тому що зараз дрони використовуються дещо обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі", - розповів речник.