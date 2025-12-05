Росіяни просунулися у Вовчанську та намагаються закріпитися серед руїн міста, - ЗСУ

Російські війська мають просування у Вовчанську Харківської області та намагаються закріпитися серед руїн міста.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.
"Так, справді, у Вовчанську є російські просування. Слід зважати на те, що Вовчанськ - фактично зруйноване місто, і росіяни намагаються закріпитися на його руїнах", - сказав Трегубов.
За його словами, попри складні умови, українські війська утримують позиції у південних і західних районах Вовчанська.
"Там просто не так багато будівель, за які взагалі можна зачепитися, тому так, на жаль, російські просування у місті Вовчанськ є", - пояснив речник.
Він додав, що характер боїв визначається активністю безпілотників.
"В першу чергу, дрони, які намагаються постійно винищити піхоту, яка або засіла на позиціях, або намагається пересуватися", - зазначив Трегубов.
Водночас, за його словами, погода впливає на роботу дронів, що дозволяє противнику проводити інфільтраційні дії.
"Трішечки проблемно з погодою. Чому росіяни мають змогу наступати? Чому вони мать змогу вести інфільтраційні дії? Тому що зараз дрони використовуються дещо обмежено, тому росіяни реалізують свою перевагу у живій силі", - розповів речник.
Нагадаємо, раніше начальник управління комунікації угруповання Об'єднаних сил Віктор Трегубов повідомляв, що на Великобурлуцькому напрямку російські війська регулярно намагаються прориватися через кордон та створили невелику зону контролю між містами Вовчанськ і Куп’янськ.
У самому Вовчанську російські війська намагаються просунутися в південно-західній частині міста. Там тривають важкі бої.
Також у Генштабі ЗСУ після численних заяв Росії щодо захоплення українських територій зазначили, що Сили оборони продовжують знищувати ворога у Покровську та Вовчанську та проводять операції з зачистки окремих районів населених пунктів, попри тиск з боку ворога.