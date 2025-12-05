Россияне продвинулись в Волчанске и пытаются закрепиться среди руин города, - ВСУ

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал начальник управления коммуникации группировки Объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

"Да, действительно, в Волчанске есть российские продвижения. Следует учитывать, что Волчанск - фактически разрушенный город, и россияне пытаются закрепиться на его руинах", - сказал Трегубов.

По его словам, несмотря на сложные условия, украинские войска удерживают позиции в южных и западных районах Волчанска.

"Там просто не так много зданий, за которые вообще можно зацепиться, поэтому да, к сожалению, российские продвижения в городе Волчанск есть", - пояснил спикер.

Он добавил, что характер боев определяется активностью беспилотников.

"В первую очередь, дроны, которые пытаются постоянно истребить пехоту, которая или засела на позициях, или пытается передвигаться", - отметил Трегубов.

В то же время, по его словам, погода влияет на работу дронов, что позволяет противнику проводить инфильтрационные действия.

"Немножечко проблемно с погодой. Почему россияне имеют возможность наступать? Почему они имеют возможность вести инфильтрационные действия? Потому что сейчас дроны используются несколько ограниченно, поэтому россияне реализуют свое преимущество в живой силе", - рассказал спикер.