Россияне заставляют украинских детей слушать лекции "вагнеровцев", - ЦНС

Украинских детей, которых оккупанты вывозят в лагеря для т.н. перевоспитания, заставляют слушать лекции "вагнеровцев". Школьникам навязывают ложную информацию и пытаются героизировать преступные поступки армии РФ и ее наемников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
В частности, детям проводят "диалоги с героями", в рамках которых террористы популяризируют войну РФ против их родины.
"Зафиксирован случай, когда лекции читал наркоторговец с расформированной ЧВК "Вагнера", - отмечают в сообщении.
Оказалось, что "лектор", которого оккупанты демонстрируют в качестве примера украинским детям, в 2021 году был приговорен к 8 годам 2 месяцам колонии строгого режима за незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.
"В 2022 году его завербовали в ЧВК "Вагнера" и он отправился на войну в Украину. Через полгода контракт закончился и теперь он проводит "уроки мужества", - сообщают в ЦНС.
Враг активно пытается уничтожить украинскую культуру среди детей школьного возраста на временно оккупированных территориях. Захватчики запрещают детям учить украинский язык, заставляя школьников прославлять российскую армию, а в случае явного несогласия угрожают им и их семьям расправой.
Так, на временно оккупированных территориях Донецкой области россияне совершают школьные рейды и облавы. Причиной они называют "экстремизм".
В начале ноября стало известно, что россияне заставляют детей на временно оккупированных территориях плести маскировочные сетки.
Недавно мы также сообщали о том, что россияне заставляют украинских школьников писать так называемые "письма солдату".
Накануне стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.
Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.
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