На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно

На Ровенщине после взрывов произошел пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на заводе по производству пенопласта в Варковичах. На месте работают спасатели, а местные власти уточняют обстоятельства происшествия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления ГСЧС в Ровенской области.

Что известно о пожаре

Пожар произошел в Дубенском районе. По данным Варковицкой территориальной громады, загорелся завод по производству пенопласта.

На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.

При этом воздушная тревога в Ровенской области не объявлялась. Корреспондентка Суспильного также сообщила о повторном взрыве, который был слышен в Дубно.

Какие последствия

В Варковичах временно отсутствуют электроэнергия и централизованное водоснабжение. По словам местных жителей, ветер не несет дым в сторону села — воздушный поток направляет его в сторону Ровно.

Речник ГСЧС Ровенской области Максим Старенький подтвердил, что спасатели работают на месте.

Причины возгорания, площадь пожара и информация о возможных пострадавших пока устанавливаются. В ГСЧС заявили, что ситуация остается под контролем спасателей.