На Ровенщине после взрывов вспыхнул пожар на предприятии: что известно
На Ровенщине после взрывов произошел пожар на территории предприятия. Возгорание возникло на заводе по производству пенопласта в Варковичах. На месте работают спасатели, а местные власти уточняют обстоятельства происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Главного управления ГСЧС в Ровенской области.
Что известно о пожаре
Пожар произошел в Дубенском районе. По данным Варковицкой территориальной громады, загорелся завод по производству пенопласта.
На месте работают подразделения ГСЧС и другие экстренные службы. Спасатели продолжают ликвидацию возгорания.
При этом воздушная тревога в Ровенской области не объявлялась. Корреспондентка Суспильного также сообщила о повторном взрыве, который был слышен в Дубно.
Какие последствия
В Варковичах временно отсутствуют электроэнергия и централизованное водоснабжение. По словам местных жителей, ветер не несет дым в сторону села — воздушный поток направляет его в сторону Ровно.
Речник ГСЧС Ровенской области Максим Старенький подтвердил, что спасатели работают на месте.
Причины возгорания, площадь пожара и информация о возможных пострадавших пока устанавливаются. В ГСЧС заявили, что ситуация остается под контролем спасателей.
Обновление информации
В Варковицкой громаде призвали жителей соблюдать правила безопасности из-за пожара на территории предприятия ТМ "СТОЛИТ" ИЗОТЕРМ-С ПИИ ООО.
Местных жителей просят сохранять спокойствие, закрыть окна, чтобы избежать попадания дыма и вредных веществ в помещения, а также обеспечить безопасность детей и не оставлять их без присмотра во время чрезвычайной ситуации.
Жителей также призвали не приближаться к месту пожара, следить за официальными сообщениями и получать информацию только из проверенных источников.
Напоминаем, что ГСЧС показала последствия ночной атаки России по Киеву в ночь на 11 августа. В Шевченковском районе зафиксировали попадание возле одной из детских больниц, еще один объект был поврежден в складском помещении, где получил травмы человек.