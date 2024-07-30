Удар по нефтебазе в Курской области 28 июля: появился спутниковый снимок последствий

Иллюстративное фото: украинские воины ударили по нефтебазе в Курской области (Getty Images)

Украинские защитники 28 июля нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области. Появился спутниковый снимок последствий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.

Издание показало спутниковый снимок нефтебазы "Полевая" по состоянию на 29 июля, где виден пожар. Таким образом, спасатели не смогли ликвидировать пламя за более чем сутки. Фото: спутниковый снимок пожара на нефтебазе "Полевая" (t.me/svoboda_radio) Журналисты напоминают, что и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов жаловался на загорание трех резервуаров с топливом после удара.