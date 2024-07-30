Удар по нефтебазе в Курской области 28 июля: появился спутниковый снимок последствий
Украинские защитники 28 июля нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области. Появился спутниковый снимок последствий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" в Telegram.
Издание показало спутниковый снимок нефтебазы "Полевая" по состоянию на 29 июля, где виден пожар. Таким образом, спасатели не смогли ликвидировать пламя за более чем сутки.
Фото: спутниковый снимок пожара на нефтебазе "Полевая" (t.me/svoboda_radio)
Журналисты напоминают, что и.о. губернатора Курской области Алексей Смирнов жаловался на загорание трех резервуаров с топливом после удара.
Что предшествовало
Напомним, 28 июля в Курской области прогремели взрывы. В местных Telegram-каналах появилась информация об атаке дронов.
На этом фоне было известно о нескольких пожарах - в Медвенском и Курском районах. Также пожар начался и на нефтебазе "Полевая".
Позже Генштаб ВСУ заявил, что ночью был нанесен удар по нефтебазе "Полевая", в результате чего начался пожар.
К слову, сегодня, 30 июля, стало известно об атаке СБУ на еще одну нефтебазу в Курской области.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.