Генштаб ВСУ подтвердил удары по электроподстанциях в Курской области

Украинские защитники атаковали несколько электроподстанций в Курской области. Они обеспечивали функционирование железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram .

По информации Генштаба, есть информация о работе в Курской области систем противовоздушной обороны и взрывах в районах по меньшей мере четырех электроподстанций.

"Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", - уточняет военное командование.

Операцию провели бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе подчеркнули, что промышленность РФ, которая работает на войну против Украины, является законной целью. При этом подстанции, по которым был нанесен удар, обеспечивают функционирование железной дороги, по которой оккупанты перевозят вооружение и военную технику.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа", - подчеркивается в сообщении.