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Генштаб ВСУ подтвердил удары по электроподстанциях в Курской области

Курская область, Понедельник 29 июля 2024 20:55
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Генштаб ВСУ подтвердил удары по электроподстанциях в Курской области Фото: украинские воины ударили по подстанциях в Курской области (t.me/GeneralStaffZSU)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники атаковали несколько электроподстанций в Курской области. Они обеспечивали функционирование железной дороги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Telegram.

По информации Генштаба, есть информация о работе в Курской области систем противовоздушной обороны и взрывах в районах по меньшей мере четырех электроподстанций.

"Как результат, фиксируются перебои с электроснабжением в Поныровском, Курском и Солнцевском районах Курской области", - уточняет военное командование.

Операцию провели бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

В Генштабе подчеркнули, что промышленность РФ, которая работает на войну против Украины, является законной целью. При этом подстанции, по которым был нанесен удар, обеспечивают функционирование железной дороги, по которой оккупанты перевозят вооружение и военную технику.

"Меры по подрыву военно-экономического потенциала врага будут продолжаться до прекращения захватчиками вооруженной агрессии против украинского народа", - подчеркивается в сообщении.

Что предшествовало

Напомним, вчера, 28 июля, вечером в Курской области прогремели взрывы. Россияне жаловались на атаку дронов.

В частности, губернатор Курской области Алексей Смирнов заявлял о "12 сбитых украинских беспилотниках". В то же время в сети распространяли видео с "прилетами" в Солнцевском и Пристенском районах.

Telegram-каналы также уточняли, что один из дронов ударил по подстанции.

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