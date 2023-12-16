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Россияне пожаловались на новую "атаку" на Крым. Говорят, что сбили аж 32 дрона

Фото: россияне пожаловались на новую "атаку" на Крым (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики пожаловались на якобы атаку дронов на Крым. Россияне утверждают, что "сбили" 32 беспилотника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны РФ в Telegram.

Оккупанты заявили, что якобы с 20:30 до 22:30 вчера, 15 декабря, отбили "атаку" беспилотников в Крыму. Как утверждают россияне, было сбито 26 дронов. Традиционно обвинили Украину.

Позже в тот же день россияне заявили, что сбили в Крыму якобы еще 6 дронов.

Добавим, что в Крыму вчера сообщали о взрывах в разных районах. Оккупационные власти отчитались о работе ПВО в Севастополе и Симферопольском районе. Кроме того, сообщалось о работе ПВО в районе Геническа.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли. Так, недавно ГУР Минобороны провело спецоперацию, в рамках которой обращение президента Владимира Зеленского было показано в Крыму.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.

Напомним, что командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" давал интервью РБК-Украина, где рассказал о деталях операций ГУР.

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