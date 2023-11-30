Зеленский о деоккупации: Крым ждет, а с Донбассом будет очень сложно

Захваченный россиянами Крым, вероятно, деоккупировать будет легче, чем Донбасс. Речь идет не только об освобождении территорий, но и о ментальном возвращении людей в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с николаевскими студентами.

"Может так случиться, что мы территории вернем раньше этих людей. Так может быть. Например, если мы берем Донбасс, люди живут там 10 лет, живут в другом пространстве и это долгий процесс. Может быть по-разному. Я считаю, что сложнее с Донбассом. Мне партнеры когда-то говорили: вам будет почти невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс. А по моему мнению, если мы говорим о людях, все равно территории возвращаются с людьми, если люди не хотят - будет очень сложно", - сказал глава государства.

По мнению Зеленского, вернуть жителей оккупированного Донбассу ментально будет сложнее, поскольку в регионе 10 лет продолжались боевые действия, была контактная линия. Кроме того, много сепаратизма, часть людей прошла войну.

"Отношения понятны. И даже сейчас, когда Россия против нас воюет, самые жесткие сепаратисты стоят, бегут россияне, а эти стоят. Это тоже о чем-то говорит. А боевых действий в Крыму не было, поэтому я считаю, что Крым ждет очень возвращения, а Донбасс тоже ждет, но будет очень сложно, потому что большая часть этой территории была оккупирована и максимально милитаризована... Нам главное нас сохранить. То, что у нас есть, все остальное обязательно вернется", - добавил президент.

Что для Украины победа в войне

Следует отметить, что Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения, но сейчас они "на паузе". Украинские власти подчеркивают, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Недавно американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали непублично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. По данным СМИ, эти разговоры включали в себя вопрос, от чего Украине, возможно, придется отказаться в обмен на мир.

В тот же день президент Владимир Зеленский опроверг заявления СМИ. Он подчеркнул, что на Украину в вопросе переговоров никто не давит.

Украинские власти подчеркивают, что стратегическая цель Украины в войне с Россией - это полное восстановление территориальной целостности, то есть выход на границы 1991 года.