Десант в Энергодаре и штурмы под огнем в Бахмуте. Как работает элитный спецназ ГУРа

Командир группы ПЗРК спецподразделения "Артан" Александр "Лютый" рассказал РБК-Украина интересные факты боевых заданий ГУР и особенности операций разведчиков против российских оккупантов.

Буквально накануне нашего разговора Александр с позывным "Лютый" выполнял тайное задание в сотнях километров от Киева. Он – боец спецподразделения Главного управления разведки "Артан". На их счету уже десятки таких операций – когда приходилось выполнять самые рискованные и дерзкие операции – и на линии фронта, и в тылу у врага.

"Лютый" – коренастый мужчина спортивного телосложения, похожий на героев кинофильмов вроде "Неудержимых". Он улыбается, когда мы, например, вспоминаем о российском конфузе с "Шемякино, Шмякино, Шебякино". И признается, что иногда боится – не за себя, а за своих побратимов.

Еще полтора года тому назад Александр был предпринимателем. Вместе с братом у него было свое СТО, а также дополнительно зарабатывал, как он сам говорит, на "легком маркетинге" – рассылке рекламы по смс и мессенджерам. Кроме того, в довоенной жизни Александр занимался боксом и каратэ.

"Никаких планов о вступлении в такие подразделения или продолжать воевать не было, поскольку предыдущий опыт был не очень удачным. Имею в виду период АТО - ООС", – вспоминает "Лютый".

Ночью с 23 на 24 февраля он проснулся от взрывов вблизи столицы. В тот же день он вывез из Киева свою семью, на следующий – вернулся и вступил в ТРО. А уже позже – перевелся в "Артан".

Набеги на Энергодар

Спецподразделение "Артан" было создано весной 2022 года. Сперва оно насчитывало десятки человек, сейчас – несколько сотен. Группы этого спецподразделения привлекают к выполнению самых нетипичных задач, начиная от штурмовых действий и заканчивая диверсионно-разведывательными операциями.

Обычно в спецподразделение приходят немало военных из ВСУ. Действует жесткий отбор и спецпроверки – тестовый контроль, изучение истории личности и полиграф. Эти проверки направлены на то, чтобы понять человека, его ментальность и уровень агрессивности. Хорошая физическая подготовка будет преимуществом. Однако если такой подготовки нет, но есть другие важные характеристики, доброволец этот отбор пройдет, уточняет "Лютый". В "Артане" есть люди совершенно разных профессий.

"Это все исключительно добровольцы. И это очень разные люди. Есть мастер велоремонта, есть мужчина, который держит свое хозяйство, есть те, кто работал сантехником или был офисным работником. Это совершенно разные люди, не все из них когда-то имели какую-нибудь подготовку. Сейчас после прохождения подготовки и курсов они более чем готовы", – рассказывает Александр. Между операциями бойцы не прекращают подготовку – это, в основном, работа на полигоне, изучение учебников и тренировки на тренажерах.

Вступив в "Артан", "Лютый" воевал в составе штурмовых групп. Как правило, одна такая группа состоит из 30 человек. Сейчас Александр формирует и командует группой ПЗРК, обеспечивающей прикрытие от вражеской авиации во время спецопераций "Артана". В нем до 15 бойцов.

Одним из первых заданий, в которых участвовал "Лютый", стало десантирование в Энергодаре. Эта операция длилась около двух месяцев – с начала сентября до конца октября.

"Тогда было уже достаточно холодно, а это была высадка на лодках. Было сложно. Подробный список задач, которые мы тогда выполняли, раскрывать не могу, но нам удалось их выполнить. Там мы постоянно – почти каждые два дня – устраивали этакие набеги по Днепру, чтобы спровоцировать россиян укреплять именно этот участок. Это в свою очередь послужило в пользу Херсонскому направлению", – объясняет Александр.

Чем россияне удивили в Бахмуте

Дальше был Бахмут, который "Лютый" называет самым горячим театром боевых действий на его памяти. Туда спецназовцы ГУР заехали примерно в декабре.

"Было понимание, что там ты приносишь максимальную пользу, ведь на тот момент это был самый горячий участок. Он обстреливался со всех сторон, постоянно прилетали мины, арта. Но, несмотря на это, наши ребята держались. Мы своим присутствием тоже подбадривали ВСУ. Некоторые из них смотрели на нас с удивлением, спрашивая: "Ребята, а вы кто? Почему вы так одеты? Вы как из космоса спустились", – рассказывает "Лютый".

В Бахмуте спецназ ГУР отвечал за штурмы кварталов или окопов, и должен был помочь укрепить позиции ВСУ.

"Там было очень тяжело. Мы с первых дней сразу заехали на контактные позиции. Мы должны были укрепить существующие позиции ВСУ, а также продвигаться. Фактически вся штурмовая деятельность должна была быть за нами. То есть мы проводим зачистку квартала за кварталом, далее подтягивается укрепление от ВСУ вместе с нашими, которые могут оказать поддержку, если мы застряли и не можем продвигаться дальше. Это все было при поддержке и ВСУ, и артиллерийских подразделений, и ССО", – говорит Александр.

В конце концов, врагу удавалось продавливать наши позиции. Однако, как объясняет собеседник, это была далеко не заслуга "вагнеровцев", как тогда было принято считать.

"Там мы встретились со специальным боевым подразделением ГРУ РФ. Они прибыли в Бахмут в первой половине января. Огневой контакт у нас был на расстоянии 5-10 метров. Грубо говоря, они от нас сидели через забор. Это был самый близкий контакт с врагом в моем опыте. Наша арта нас всячески поддерживала, но у противника было количественное преимущество, мины просто сыпались градом одна за другой", – вспоминает Александр.

Именно этих бойцов "Лютый" называет едва ли не самой сильной группировкой в российской армии. Подразделение "грушников" в Бахмуте насчитывало несколько сотен человек. Они резко выделялись на фоне других "мобиков", которых Кремль отправлял умирать за небольшой украинский городок, название которого большинство из них раньше даже не слышали.

"Главным образом, это именно они и продавливали наши позиции в Бахмуте. У них, как и у нас, не было никаких опознавательных знаков или документов при себе. Но они контрастировали на фоне других. В случае отступления с позиций они сразу пытались забирать и своих раненых, и "200-х". Там же были и "вагнеровцы". Но ты знал, что от них ожидать. Но вот когда подключились ГРУ, то было сложно, поскольку они показали еще большую результативность, чем профессиональные "Вагнера", – пояснил собеседник.

Во время одного из боев с "грушниками" "Лютый" получил тяжелую контузию и был отправлен в госпиталь. Далее – восстановление, боевое обучение в Испании и новая операция.

Буданов против 19 россиян

Спецназовцев ГУРа нередко отправляют на задачу, где придется столкнуться с кратным преимуществом врага. В некоторых из операций, по словам "Лютого", непосредственно участвует и их начальник – Кирилл Буданов.

"Во время одного из заданий штурмовая группа противника пыталась без огневого поражения просто покинуть зону действия, потому что поняла, что сопротивляться уже не способна. Тогда как раз с нами присутствовал Кирилл Алексеевич. Он буквально в личном разговоре, только одними переговорами по рации, заставил 19 россиян просто сдаться в плен. Это невероятная сила духа. Все тогда почувствовали такой моральный подъем, когда услышали голос нашего начальника. Ведь большинство тогда не догадывались, что вместе с нами, в нашем секторе, находится начальник ГУР", – вспоминает "Лютый".

В последнее время бойцы "Артана" выполняют немало задач в акватории Черного моря. Одна из них – освобождение так называемых "вышек Бойко" – буровых газодобывающих платформ, стоящих на шельфе Черного моря между островом Змеиный и западным побережьем Крыма. Россияне тогда из авиации пытались поразить украинских спецназовцев, которые передвигались на катерах.

"Во время операции на "вышках Бойко" я отрабатывал с ПЗРК и с катера. И со своим вторым номером работал потом с самой "вышки" – это тогда, когда была операция по спасению Конана. Тогда мы предварительно сбили два Су-30, хотя это еще не подтвержденная информация", – говорит Александр.

Как правило, задача группы ПЗРК в ходе таких операций состоит не в том, чтобы сбить как можно больше российских самолетов. А в том, чтобы сработать на опережение и сохранить наш личный состав. Именно поэтому "Лютый" и его люди начинают выпускать ракеты еще до того, как в зону их действия попадает вражеский самолет. Тогда российская авиация получает приказ разворачиваться и уходит.

Оккупанты захватили "вышки" после 2014 года и обустроили там вспомогательные позиции для ПВО и радиоразведки. По словам Александра, освобождение этих платформ дает большие возможности по перемещению в акватории Черного моря и десантированию на побережье оккупированного Крыма.

"Россияне использовали эти "вышки" как базы, прежде всего "Тавриды" и "Петр Годованец". Там у них были размещены метеорологические станции, личные вещи, вооружение, техника, много боеприпасов разного типа. Я так понимаю, что они их использовали как мобильный пункт дислокации и перемещения. Фактически много оборудования, которое было найдено там, мы уже используем против них же", – объясняет "Лютый".

Наши спецназовцы выждали удобный момент, когда россияне увели из "вышек" часть личного состава. Оставшихся удалось выбить. В конце концов, эта операция заняла в сумме около двух недель.

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Каждая из таких операций – это большие усилия и, к сожалению, потери. Поэтому когда кто-то говорит, что украинские воины на фронте движутся не так или не так быстро – это прежде всего потому, что для нас важно сохранить как можно больше жизней, говорит "Лютый".

"Считается, что стандартное соотношение потерь у наступающей стороны и того, кто в обороне – 3 к 1. Но для нас важно, чтобы наши потери были меньше этой статистики, ведь нам нужно сохранять человеческую жизнь. Поэтому все двигается постепенно, по плану – просто, возможно, не так быстро, как кому-то хотелось бы", – объяснил собеседник.

Это не значит, что война переходит в затяжную фазу. На вопрос, стоит ли украинцам готовиться к тому, что наша война еще надолго, Александр отвечает – "не стоит".

"Если сравнивать с предыдущим опытом в восемь лет с 2014 по 2022 год – столько еще не будет. Мы развиваемся быстрее, чем враг. Оттого у нас и скорость движения больше. Даже с таким относительно медленным темпом завершение войны не за горами", – говорит "Лютый". И когда она закончится, Александр мечтает побыть просто "мужем и отцом".