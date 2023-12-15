В оккупированном Крыму сработали системы ПВО (видео)

Во временно оккупированном Крыму сегодня, 15 декабря, вечером начали работать системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии" в Telegram .

По информации издания, противовоздушная оборона сработала между поселком Черноморским и селом Межводное на западном берегу полуострова.

Фото: Черноморское и Межводное на карте (нажмите, чтобы увеличить)

Про работу ПВО корреспонденту издания сообщили местные жители. Также журналисты показали соответствующие видео, на которых можно заметить стрельбу систем ПВО.

Оккупационные "власти" пока никак не комментируют происшествие. При этом на полуострове не объявляли воздушную тревогу.

Взрывы в Крыму

Напомним, последнее время во временно оккупированном Крыму регулярно гремят взрывы. Они часто являются следствием атак украинских защитников.

К примеру, вчера, 14 декабря, жители поселка Красногвардейское услышали мощный взрыв. После этого враг поднял в воздух вертолет для облета местности.

Также 5 декабря взрывы гремели во временно оккупированной Керчи. Тогда россияне перекрывали Крымский мост.