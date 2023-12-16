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Росіяни поскаржилися на нову "атаку" на Крим. Кажуть, що збили аж 32 дрони

Фото: росіяни поскаржилися на нову "атаку" на Крим (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники поскаржилися на нібито атаку дронів на Криму. Росіяни стверджують, що "збили" аж 32 безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Окупанти заявили, що нібито з 20:30 до 22:30 вчора, 15 грудня, відбили "атаку" безпілотників на Криму. Як стверджують росіяни, було збито 26 дронів. Традиційно звинуватили Україну.

Пізніше того ж дня росіяни заявили, що збили у Криму нібито ще 6 дронів.

Додамо, що у Криму вчора повідомляли про вибухи у різних районах. Окупаційна влада прозвітувала про роботу ППО в Севастополі та Сімферопольському районі. Крім того, повідомлялося про роботу ППО у районі Генічеська.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі. Так, нещодавно ГУР Міноборони провело спецоперацію, у рамках якої звернення президента Володимира Зеленського показали у Криму.

Крім того, президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.

Нагадаємо, що командир групи ПЗРК спецпідрозділу "Артан" Олександр "Лютий" давав інтерв'ю РБК-Україна, де розповів про деталі операцій ГУР.

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